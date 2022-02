FN indkalder alle 193 lande til hastemøde om Ukraine

De 193 medlemslande i FN's Generalforsamling skal mandag samles til et sjældent hasteindkaldt møde.

På dagsordenen er Ruslands invasion i Ukraine.

FN's Sikkerhedsråd har søndag aften dansk tid hasteindkaldt Generalforsamlingen.

Det skete ved en afstemning, hvor Rusland ikke havde mulighed for at bruge sin vetoret.

Det er kun 11. gang siden FN blev dannet i 1950, at det er sket.

Ruslands mulighed for at afvise resolutioner i Sikkerhedsrådet betyder, at det ikke er muligt at få vedtaget en fordømmelse i det forum.

I stedet er det ventet, at Generalforsamlingen skal stemme om en resolution med en lignende ordlyd.

Det kan i så fald ske allerede onsdag, når alle 193 lande har haft mulighed for at give deres mening til kende om konflikten i Ukraine.

Rusland, der er et af de permanente medlemmer i Sikkerhedsrådet, stemte imod forslaget om at indkalde til hastemøde i Generalforsamlingen.

Indien, Kina og De Forenede Arabiske Emirater afstod fra at stemme, mens de øvrige lande stemte for.

I de seneste dage har de vestlige lande lagt betydeligt pres på Rusland i form af omfattende sanktioner og flyveforbud. Formålet er at få præsident Vladimir Putin til at indstille de militære operationer i Ukraine.

Da Rusland i 2014 annekterede Krim-halvøen, stemte 100 lande for en resolution, der dengang erklærede folkeafstemningen om Krims status ugyldig.

Denne gang håber vestlige lande at kunne samle endnu større opbakning til en tekst, der fordømmer Ruslands fremfærd.

/ritzau/Reuters