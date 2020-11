FN indkalder til topmøde om corona

FN-generalsekretær Guterres er frustreret over den manglende koordinering om vacciner og nedlukninger.

FN's Generalforsamling indkalder til topmøde for at sikre en bedre international koordinering af indsatsen mod coronavirusset.

Mødet skal samle stats- og regeringschefer fra hele verden den 3.-4. december.

FN's generalsekretær, António Guterres, håber, at topmødet vil være "en mulighed for medlemslandene for sammen at flytte sig fremad", siger hans talsmand, Stephane Dujarric.

Ifølge ham har Guterres "udtrykt lidt frustration over", at der er for lidt koordinering mellem landene i indsatsen mod corona, både når det gælder nedlukninger, vacciner og de langsigtede udfordringer.

Alle landenes ledere bedes indsende et indlæg på fem minutter, der er optaget på forhånd. Det skal vises i den sal i FN's hovedkontor i New York, hvor mødet foregår.

Det er et format, der minder om den årlige generalforsamling i FN.

Det er tvivlsomt, om stats- og regeringscheferne kommer til at være fysisk til stede i New York. Den amerikanske storby kræver, at udenlandske besøgende skal i 14 dages karantæne ved ankomsten.

Indkaldelsen til topmødet kommer på et tidspunkt, hvor en lang række af verdens lande oplever en stigning i antallet af nye smittetilfælde.

I Europa er der tale om en "eksplosion", siger Verdenssundhedsorganisationen WHO's regionale direktør for Europa, Hans Kluge.

- Vi ser en eksplosion på den måde, at det kun tager et par dage at få en stigning på en million tilfælde i den europæiske region, siger han.

Kluge understreger, at regeringer må lægge vægt på sammenhæng, "så vi ikke flip-flopper", og forudsigelighed, "så folk ved, at hvis denne grænse bliver nået, er dette hvad der vil ske".

Han opfordrer også til at bruge maske for ansigtet.

- Med generel brug af maske og streng kontrol med sociale samlinger kan vi redde 266.000 liv frem til februar i hele den europæiske region, siger Hans Kluge.

WHO's europæiske region omfatter i alt 53 lande, heriblandt Rusland og flere lande i Centralasien.

/ritzau/AFP