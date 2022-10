FN kalder nordkoreansk missil over Japan en eskalering

FN-generalsekretær António Guterres fordømmer Nordkoreas affyring af et ballistisk missil over Japan.

- Dette er helt klart en eskalering, siger Guterres' talsmand, Stéphane Dujarric, tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

FN-chefen opfordrer samtidig de nordkoreanske myndigheder til at genoptage dialogen om at arbejde hen imod en "fuldstændig og bevislig atomafrustning af den koreanske halvø".

Affyringen af det ballistiske missil fandt sted tirsdag morgen lokal tid.

Under affyringen fra Nordkorea bad den japanske regering borgere om at søge dækning. Missilet fløj nemlig over japansk territorie, inden det faldt i Stillehavet.

Det var første gang i over fem år, at et missil fløj over Japan.

USA har i årtier ført an med sanktioner mod Nordkorea. Det har dog ikke afholdt det isolerede land fra at udvikle stadig mere sofistikerede missil- og atomprogrammer.

Tidligere tirsdag oplyste det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, ifølge nyhedsbureauet Reuters, at enhver ny atomprøve fra Nordkorea vil true den internationale stabilitet.

Samtidig erkender USA, at der er tegn på, at Nordkorea muligvis er ved at forberede en sådan prøvesprængning.

- Som I ved, har der været indikationer på, at Nordkorea er ved at forberede en test, der i så fald vil være landets syvende atomprøvesprængning, sagde Pentagon-talsmand Patrick Ryder på en pressebriefing tidligere tirsdag.

USA har ifølge Reuters bedt FN's Sikkerhedsråd om at holde et møde om situationen onsdag.

Dog forlyder det, at Rusland og Kina er imod en offentlig diskussion blandt de 15 rådsmedlemmer. De mener, at mødet bør holdes bag lukkede døre for at lette situationen på den koreanske halvø, oplyser diplomater.

Storbritannien, Frankrig, Albanien, Norge og Irland støtter USA's anmodning om et møde i Sikkerhedsrådet.

Sent tirsdag aften dansk tid er det uklart, om FN's Sikkerhedsråd vil mødes offentligt eller bag lukkede døre onsdag.

/ritzau/