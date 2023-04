FN-komité kritiserer Rusland for at opildne til racisme

Et af FN's overvågningsorganer langer hårdt ud efter styret i Moskva på grund af udbredte "racistiske hadtaler" i Rusland, samtidig med at etniske mindretal i uforholdsmæssig stor grad bliver rekrutteret og sendt til fronten i Ukraine.

FN's komité for Eliminering af Racistisk Diskrimination (CERD) udtrykker dyb bekymring over, at der i Rusland "bliver opildnet til racistisk had samtidig med at etniske ukrainere lægges for had med udbredelse af racistiske stereotyper".

- Dette forekommer i særlig udstrakt grad på statslige radio-og tv-stationer, på internettet og på sociale medier. Samtidig praktiseres det af fremtrædende personer og af regeringens repræsentanter, hedder det.

FN-komitéen beklager også "manglende information om efterforskninger, retsforfølgelser, domme og sanktioner for sådanne handlinger." Styret i Moskva bliver opfordret til at gribe ind over for racistiske hadtaler.

Udtalelsen fra FN-organet er baseret på vurderinger og undersøgelser foretaget af 18 uafhængige eksperter, som periodevis overvåger og vurderer, hvordan medlemslandene lever op til en international konvention om at eliminere racistisk diskrimination.

Komitéen udtrykker også dyb bekymring over "rapporter om tvangsmobilisering og rekrutteringer af etniske mindretal til krigen i Ukraine".

- Dette rammer i uforholdsmæssig stor grad medlemmer af etniske grupper og oprindelige folk - blandt andet Krim-tatarerne på Krim, som er efterkommere af de mongoler, som i 1200-tallet erobrede halvøen.

Fra FN-komitéen lyder der også kritik af russiske love "omkring ekstremistiske aktiviteter", der er defineret meget bredt og vagt.

- Sådanne uklare definitioner kan misbruges til at slå ned på civile samfundsgruppers operationer og aktiviteter - for eksempel når det gælder journalister og menneskerettighedsforkæmpere, hedder det.

/ritzau/AFP