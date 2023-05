FN: Konflikt i Sudan kan sende over 800.000 på flugt

Konflikten i Sudan kan sende over 800.000 mennesker på flugt fra det nordøstafrikanske land, vurderer FN's flygtningeorganisation, UNHCR.

Det meddeler FN's assisterende flygtningehøjkommissær, Raouf Mazou, mandag.

- I samråd med alle berørte regeringer og partnere er vi kommet frem til et beregnet tal på 815.000 mennesker, der måske vil flygte til de syv nabolande, siger Mazou på et FN-møde i Genève mandag.

Prognosen omfatter omkring 580.000 sudanere, mens resten er flygtninge, der har søgt tilflugt i landet, uddyber han.

I weekenden meddelte UNHCR, at omkring 6000 personer er flygtet fra Sudan til nabolandet Den Centralafrikanske Republik i løbet af de seneste to uger.

Langt størstedelen er kvinder og piger.

Millioner af sudanere har været fanget i deres hjem, mens der har været dødelige kampe mellem den sudanske hær og den paramilitære styrke RSF.

Kampene har indtil videre kostet over 500 personer livet og såret over 4500. Det viser officielle tal, men det reelle tal menes at være langt højere.

På mandagens møde i Genève advarer FN's humanitære koordinator i Sudan om, at den humanitære krise i det afrikanske land er ved at udvikle sig til en "total katastrofe".

- I over to uger har der været ødelæggende kampe i Sudan. Det er en konflikt, der forvandler Sudans humanitære krise til en total katastrofe, siger FN-koordinatoren, Abdou Dieng, via et videolink.

Han tilføjer, at civile søger tilflugt i dele af Sudan, der ikke er ramt af kampe, eller til nabolandene.

- Men en regional spredning af krisen er en alvorlig bekymring.

Den Centralafrikanske Republik, der ligger sydvest for Sudan, er et af de fattigste lande i verden.

Samtidig er omkring 20.000 mennesker flygtet fra Sudan til nabolandet Tchad. Andre 4000 er flygtet til Sydsudan og 3500 til Etiopien.

FN siger, at 75.000 personer på flugt fra kampene er internt fordrevne i Sudan.

Tirsdag rejser FN's nødhjælpschef, Martin Griffiths, til Sudan. Det bekræfter en FN-kilde over for Reuters.

