FN kræver handling efter rekord: 110 millioner mennesker på flugt

Antallet af flygtninge og fordrevne er steget til over 110 millioner, hvilket er rekordhøjt. Det oplyser FN's Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, i sin årsrapport onsdag.

Krigen i Ukraine og andre konflikter rundt om i verden samt klimaforårsagede omvæltninger betød, at flere mennesker end nogensinde før var tvunget på flugt fra deres hjem sidste år.

- Det øger blot behovet for øjeblikkelig, kollektiv handling for at adressere årsagerne til, at så mange må flygte, og afbøde konsekvenserne for de mange på flugt, understreger UNHCR, FN's Flygtningeorganisation.

Den årlige rapport, Global Trends in Forced Displacement 2022, viser, at antallet af mennesker, der var fordrevet på grund af krige, forfølgelse, vold og menneskerettighedskrænkelser, var rekordhøjt, 108,4 millioner, ved udgangen af 2022.

Tallet er vokset med 19,1 million mennesker i forhold til året før, hvilket udgør den største årlige stigning nogensinde.

Den opadgående kurve for den globale flygtningesituation viser ingen tegn på at aftage i 2023. Konflikten i Sudan har betydet nye strømme af flygtninge og fordrevne, hvilket har skubbet det globale antal op over 110 millioner mennesker i maj.

- Tallene viser os, at nogle mennesker er alt for hurtige til at ty til konflikt og alt for langsomme til at finde løsninger. Konsekvensen er ødelæggelse, fordrivelse og lidelse for hvert eneste af de millioner af mennesker, der er tvunget på flugt fra deres hjem, siger FN's Flygtningehøjkommissær, Filippo Grandi.

35,3 millioner af det globale tal udgøres af flygtninge – mennesker, der har krydset en international grænse for at komme i sikkerhed - mens en større andel, 62,5 millioner, er internt fordrevne i deres hjemlande på grund af konflikter og vold.

Krigen i Ukraine var den største drivkraft bag antallet af mennesker på flugt i 2022. Flygtninge fra Ukraine steg fra 27.300 i slutningen af 2021 til 5,7 millioner i slutningen af 2022, hvilket repræsenterer den hurtigst voksende flygtningestrøm siden Anden Verdenskrig.

Samtidig var skønnet for antallet af flygtninge fra Afghanistan markant højere ved udgangen af 2022.

Det skyldes en revideret opgørelse over afghanske flygtninge i Iran, herunder mange, der har været huset i landet i årevis.

Tilsvarende afspejler rapporten opjusteringer fra Colombia og Peru af antallet af venezuelanere, der huses i disse lande, og som primært kategoriseres som "andre med behov for international beskyttelse".

/ritzau/