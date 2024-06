FN kræver handling for at undgå klimahelvede efter EU-rapport

Hver eneste måned de seneste 12 måneder har sat rekord i at være den varmeste, der er blevet målt, siden man begyndte at måle de globale temperaturer, viser tal fra EU's klimatjeneste, Copernicus.

Det får FN's generalsekretær, António Guterres, til at kræve handling for at undgå et "klimahelvede", skriver Reuters.

Det gennemsnitlige temperatur for den 12-måneders periode var 1,63 grader varmere, end det førindustrielle gennemsnit. Målingerne begyndte i 1940.

De seneste 12 måneders rekorder betyder dog ikke, at verden er nået over den temperaturstigning på 1,5 grader Celsius som mange lande ifølge Parisaftalen vil forsøge at holde sig under. Der skal være overskridelse i årtier, før målet anses som brudt, skriver Reuters.

Ifølge Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO) er der nu 80 procent risiko for, at der de kommende år vil være et kalenderår, hvor den globale temperatur vil være over 1,5 grader.

Sidste år blev risikoen for det vurderet til at være 66 procent.

