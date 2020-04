FN-lande kræver lige adgang for alle til coronavaccine

Ingen lande må stilles bag i køen, hvis der bliver udviklet en vaccine mod coronavirus, lyder det fra FN.

De 193 medlemmer af FN's Generalforsamling har mandag vedtaget en resolution, om at alle medlemslande bør have "lige, effektiv og rettidig" adgang til enhver fremtidig vaccine udviklet til at bekæmpe coronavirus.

Resolutionen fremhæver også den "afgørende førende rolle" som Verdenssundhedsorganisationen indtager. WHO er blevet kritiseret af den amerikanske og andre landes regeringer for organisationens håndtering af pandemien.

Udkastet til resolutionen blev lavet af Mexico med opbakning fra USA. Den opfordrer til en styrkelse af det internationale videnskabelige samarbejde, som er "nødvendig for at bekæmpe Covid-19".

Mandagens beslutning kommer, mens forskningslaboratorier og medicinalvirksomheder forsøger at at udvikle vacciner og andre behandlingsformer, som kan vise sig at være afgørende i at slå pandemien ned.

/ritzau/AFP