Bindende aftale for FN-lande om at bekæmpe plastikforurening kan være klar i 2024, oplyser miljøminister.

FN-lande lover aftale for at bekæmpe plastikforurening

FN's medlemslande vil lave en global aftale om at bekæmpe plastikforurening.

Det har FN 193 medlemslande vedtaget onsdag under forhandlinger i Nairobi, Kenya. Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen skal være bindende med klare mål, som samtlige medlemslande skal gennemføre.

Ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) ventes den bindende aftale at falde på plads i 2024. Hun kalder det et "historisk skridt i bekæmpelsen af plastikforurening".

Danmark har sammen med EU og de nordiske lande længe skubbet på for at komme en bindende aftale nærmere, lyder det.

- Det er et historisk skridt for vores natur og miljø, at vi i dag er lykkedes med at blive enige i FN's miljøforsamling om, at vi skal have en bindende global aftale, der skal stoppe plastikforureningen af verdenshavene, siger miljøministeren i pressemeddelelsen.

Skridtet, der er taget onsdag, betyder, at medlemslandene har vedtaget en resolution.

Den forpligter FN til at eliminere udledningen af plastaffald og mikroplast fra affaldskilder til lands og til vands.

Første skridt er at nedsætte en forhandlingskomité. Den skal udforme den globale aftale.

Regeringen vil i år bidrage med syv millioner kroner til FN's Miljøprogram til arbejdet med at udarbejde aftalen.

Den endelige aftale skal have fokus på alle aspekter af plastikproduktionen. Det vil sige udvinding af råstoffer, produktion, forbrug og bortskaffelse.

Den danske miljøorganisation Plastic Change ser positivt på resultatet af FN-mødet.

- Vejen til en ambitiøs FN-traktat om plastik er banet.

- I dag fejrer vi, at det internationale samfund er gået sammen og har erkendt behovet for en global ramme for at tackle den voksende plastikkrise.

Det udtaler Anne Aittomaki, strategisk direktør i Plastic Change, i en pressemeddelelse.

Ifølge organisationen produceres der mere end 460 millioner ton plastik hvert år.

/ritzau/