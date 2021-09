Verdens lande er nødt til at stå sammen for at løse de globale kriser, som vi står overfor, lyder budskabet fra FN. Men samarbejdet er alvorligt udfordret af coronakrisen og flere landes enegang

FN-landene lover at stå sammen for en bedre verden, men der er alvorlige sprækker i samarbejdet

For første gang siden coronapandemiens begyndelse for halvandet år siden mødes FN’s stats- og regeringsledere i disse dage igen ansigt til ansigt på verdensorganisationens generalforsamling i New York. Sidste år foregik Generalforsamlingen – som de fleste andre forsamlinger under pandemien – digitalt, men i år er det diplomatiske topmøde altså tilbage i klassisk forstand.