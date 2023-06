FN langer ud efter USA for behandling af fanger i Guantanamo

30 mænd sidder stadig fængslet i USA's militærfængsel Guantánamo, som ligger på Cubas sydlige kyst. Her bliver de behandlet "ondskabsfuldt, umenneskeligt og nedladende".

Det er konklusionen fra Fionnuala Ni Aolain, der er såkaldt særlig rapportør for FN om beskyttelse af menneskerettigheder.

Tidligere på måneden blev hun den første særlige FN-rapportør til at aflægge besøg i fængslet, efter at hun havde fået tilladelse fra den amerikanske regering.

Guantánamo-fængslet blev åbnet i kølvandet på angrebet mod World Trade Center i New York City i 2001 af den daværende amerikanske præsident, George Bush. Fængslet skulle bruges til at tilbageholde formodede islamiske terrorister uden rettergang.

Fionnuala Ni Aolain opfordrer på et pressemøde i New York City USA's regering til endeligt at lukke fængslet.

- Jeg kunne se, at de tilbageholdtes lidelse er dybfølt efter to årtier i varetægt, og at det er pågående, siger hun.

Hendes rapport anerkender, at der er sket betydelige fremskridt for forholdene for indsatte i fængslet.

Hun kritiserer dog samtidig den "noget nær konstante overvågning, tvangsfjernelser fra celler, utidige magtanvendelser samt andre vilkårlige procedurer, som ikke er i overensstemmelse med menneskerettighederne".

/ritzau/dpa