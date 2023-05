FN-leder vil have internationalt pres på Sudans ledere

FN's generalsekretær, António Guterres, advarer igen mod en regulær borgerkrig i Sudan, hvilket kan udløse en gigantisk humanitær krise i hele Øst-Afrika.

- Kampene må stoppe, inden for mange mennesker dør, og før konflikten eskalerer til en total krise, som kan præge regionen i mange år frem, siger Guterres.

Han understreger, at FN trods den vanskelige situation vil bringe humanitær hjælp til Sudan.

Guterres, som onsdag var i Kenya, siger, at FN arbejder tæt sammen med Den Afrikanske Union om at finde en løsning på konflikten.

Hårde kampe brød ud i Sudan i midten af april mellem regeringshæren og den magtfulde RSF-milits.

Hærens leder, Abdel Fattah al-Burhan, som også reelt er præsident, rivaliserer med lederen af den paramilitære RSF-milits, Mohamed Hamdan Daglo, om at lede det guld- og olierige land, der har omkring 46 millioner indbyggere.

Seks lastbiler med nødhjælp fra FN blev plyndret i Sudan onsdag. De var på vej til regionen Darfur.

FN forsøger at hjælpe omkring 100.000 mennesker, som er på flugt fra Sudan, og som vil søge hjælp i udlandet.

Der lød onsdag eksplosioner fra luftangreb i hovedstaden Khartoum, hvor de krigende parter har indgået en syv dages lang våbenhvile.

I Nairobi sagde Guterres, at hele det internationale samfund må tone rent flag og fortælle Sudans to rivaliserende ledere, at situationen er uacceptabel.

- De to må generaler må presses af det internationale samfund til at indgå en våbenhvile og indlede en politisk dialog og en omstilling til en civile regering, sagde han.

/ritzau/Reuters