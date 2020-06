FN: Massegrave i Libyen må undersøges grundigt

Fund af massegrave i Libyen er "dybt chokerende", siger FN's generalsekretær. FN kræver grundig undersøgelse.

FN's generalsekretær, António Guterres, opfordrer til en grundig og transparent efterforskning, efter at der er fundet en række massegrave i Libyen i de seneste dage.

Guterres kalder opdagelsen af gravene for "dybt chokerende". Han siger, at ofrene må identificeres, og dødsårsagerne må klarlægges. Han mener, at ligene må udleveres til pårørende. FN kan hjælpe, lyder det.

FN's mission i Libyen (Unsmil) siger, at man har modtaget rapporter om fund af mindst otte massegrave de seneste dage, størstedelen af dem i Tarhuna.

Byen Tarhuna ligger sydøst for hovedstaden Tripoli og blev tilbageerobret af samlingsregeringens styrker 5. juni.

En AFP-journalist har haft adgang til et område, hvor adskillige lig er blevet fundet og bjærget af libysk Røde Kors. Rester af tøj lå spredt omkring grave dækket af frisk jord.

Guterres gentager i en erklæring opfordringer til en våbenhvile i Libyen.

Både den internationalt anerkendte regering og oprørere i Libyens Nationale Hær, der støttes af Rusland, deltager i forhandlinger under forsæde af FN-missionen i landet.

I sidste uge erobrede regeringsstyrkerne flere store grænseområder tilbage fra oprørerne, som ledes af Khalifa Haftar. Han mistede dermed sin sidste store bastion i det vestlige Libyen.

Gravene er fundet i et område, som samlingsregeringen har taget kontrol over, efter at Haftars styrker har trukket sig tilbage.

Aburawi al-Buzeidi, direktøren for et offentligt hospital i Tarhuna, siger, at 160 lig blev fundet i et kapel, da styrker fra samlingsregeringen ankom til byen.

De seneste uger har styrker fra samlingsregeringen med hjælp fra tyrkiske droner og luftstyrker indledt et angreb for på ny at få kontrol over den nordvestlige del af landet.

Kampene har kostet hundredvis af menneskeliv, og i alt er 200.000 drevet på flugt.

Libyen har været præget af kaotiske tilstande, siden den daværende leder Muammar Gaddafi blev dræbt af oprørere med støtte fra Nato i 2011.

