FN-medlemslande fordømmer Kinas undertrykkelse af muslimer

Ifølge USA begår Kina overgreb mod etniske uighurer og andre muslimer i den selvstyrende region Xinjiang.

USA og flere end 30 andre lande fordømmer Kinas "forfærdelige" undertrykkelse af muslimer i Xinjiang-regionen.

Det skete tirsdag på sidelinjen af FN's Generalforsamling i New York.

Her fremhævede den amerikanske viceudenrigsminister, John Sullivan, Kinas overgreb mod etniske uighurer og andre muslimer i den selvstyrende region.

Ifølge John Sullivan har FN og dets medlemslande "et enestående ansvar for at handle, når den ene overlevende efter den anden fortæller om grusomhederne ved statens undertrykkelse".

Sullivan siger, at det påhviler medlemslandene at sikre, at FN er i stand til nøje at overvåge overtrædelser af menneskerettighederne begået af Kina. Han tilføjer, at FN "øjeblikkeligt må søge uhindret og uovervåget" adgang til Xinjiang for FN's højkommissær for menneskerettigheder (OHCHR).

Opfordringen fra USA sker i samarbejde med Canada, Tyskland, Holland og Storbritannien og støttes af flere end 30 andre FN-medlemslande, 20 ngo'er samt overlevende uighurer.

/ritzau/Reuters