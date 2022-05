FN melder om rekordhøjt antal fordrevne efter krig i Ukraine

Ruslands invasion af Ukraine er medvirkende til, at antallet af fordrevne nu overstiger 100 millioner.

For første gang nogensinde overstiger antallet af personer, der er fordrevet, 100 millioner.

Det meddeler FN's flygtningeorgan, UNHCR.

Det er blandt andet krigen i Ukraine, der har fået tallet til at overstige 100 millioner, lyder det fa UNHCR.

- 100 millioner er et voldsomt tal - slående og alarmerende. Det er en rekord, der aldrig burde være sat, siger Filippo Grandi, FN's højkommissær for flygtninge.

- Dette bør være et brat påmindelse om, at man skal løse og forhindre destruktive konflikter, stoppe forfølgelse og adressere de underliggende årsager til, at uskyldige mennesker flygter fra deres hjem.

Ifølge UNHCR flygter de fordrevne fra konflikter, vold, brud på menneskerettighederne og forfølgelse.

Flygtningeorganet siger, at antallet af fordrevne steg til omkring 90 millioner i slutningen af 2021 - blandt andet på grund af vold i Etiopien, Myanmar, Burkina Faso, Nigeria, Afghanistan og Den Demokratiske Republik Congo.

Siden Ruslands invasion af Ukraine 24. februar er mere end otte millioner blevet internt fordrevne, mens mere end seks millioner er flygtet fra landet.

/ritzau/AFP