FN: Menneskesmuglere udgiver sig for FN-folk i Libyen

Ved smuglerområder i Libyen bærer menneskesmuglere veste med logoer, der ligner FN's, siger UNHCR.

Menneskesmuglere udgiver sig for ansatte i forskellige FN-organisationer i Libyen.

Det siger FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) i en erklæring.

UNHCR siger, at der er tale om "troværdige rapporter", der antyder at menneskesmuglere og andre kriminelle forsøger at give migranter det indtryk, at der er tale om folk fra forskellige organisationer inden for FN.

- Disse kriminelle er blevet set ved afrejsepunkter og smuglercentraler. De bruger veste og andre genstande, som bærer logoer, der ligner UNHCR's, siger organisationen i erklæringen.

UNHCR siger, at oplysninger om problemet blandt andet kommer fra "flygtninge, der rapporterer, at de er blevet solgt til smuglere i Libyen og er blevet udsat for misbrug og tortur, efter at de blev opbragt på havet og sejlet tilbage til Libyen.".

Babar Baloch, talsmand for UNHCR, siger dog til det franske nyhedsbureau AFP, at det fortsat er uklart, om det er lykkedes for falske FN-folk at narre flygtninge og migranter, der så efterfølgende er blevet misbrugt. Det undersøges stadig.

Libyen, hvor der er kaos og borgerkrig, er i flere år blevet brugt som afsæt for menneskesmuglere til at fragte illegale migranter fra Afrika, Mellemøsten og andre steder mod Europa.

Det sker i både, der sejler migranterne ud på Middelhavet. Ofte er det jammerlige både, der bringer migranternes liv i fare.

Mange samles op af skibe fra nødhjælpsorganisationer, som så sejler migranterne mod Europa. men nogle bliver også sejlet tilbage til Libyen, hvor de kom fra.

UNHCR siger, at organisationen eller samarbejdspartnere er til stede ved afrejsesteder i Libyen for at stille humanitær bistand og medicin til rådighed.

Når et skib kommer tilbage fra havet med migranter, der er samlet op, transporterer de libyske myndigheder dem til tilbageholdelsescentre, siger UNHCR.

Organisationen siger, at den ikke bistår ved sådanne transporter, men at UNHCR er til stede i centrene og overvåger situationen.

/ritzau/AFP