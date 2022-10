FN: Metan i atmosfæren steg til rekordhøjt niveau i 2021

I 2021 blev der målt den største stigning nogensinde i koncentrationen af metan i atmosfæren.

Det viser tal fra FN's meteorologiske organisation, WMO, onsdag.

Aldrig før i de knap 40 år, WMO har foretaget målinger, er der registreret en så høj koncentration af metan i atmosfæren.

- Årsagen til denne usædvanlige stigning er ikke klar, men det lader til at være et resultat af både biologiske og menneskeskabte processer, lyder det fra WMO.

Det er ikke kun metan, der er blevet målt i rekordhøje mængder. Også mængden af de to andre store drivhusgasser - kuldioxid og kvælstofoxid - nåede nye rekorder sidste år, meddeler WMO.

Metan bliver kun i atmosfæren i omkring ti år. Men denne drivhusgas har en mere ødelæggende effekt end kuldioxid, der også kaldes CO2.

Den højere koncentration, der blev målt i 2021, understreger "den enorme udfordring og den absolutte nødvendighed af akut at handle for at nedbringe udledningerne af drivhusgasser og forhindre, at de globale temperaturer stiger endnu mere i fremtiden", siger WMO's chef, Petteri Taalas.

Den fortsatte stigning i koncentrationen af drivhusgasser viser, at verden "går i den forkerte retning", tilføjer han.

Tidligere onsdag viste en ny rapport fra FN, at de løfter, der er givet fra verdens lande til klimareduktioner, ligger langt under, hvad der skal til at for at holde den globale stigning i temperaturen på 1,5 grader.

Over 190 lande lovede på det vigtige topmøde i Paris i 2015 at arbejde for at holde temperaturstigningen på dette niveau.

Men verden har lige nu kurs mod en stigning i temperaturen på 2,5 grader ved udgangen af dette århundrede.

De to rapporter fra FN kommer mindre end to uger, inden at det næste store klimamøde, COP27, indledes i Egypten. Mødet bliver holdt i feriebyen Sharm el-Sheikh fra 6. til 18. november.

/ritzau/AFP