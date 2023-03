FN: Migranter i Libyen bliver tortureret og seksuelt udnyttet

Migranter, der befinder sig i Libyen på vej mod Europa, bliver udsat for systematisk tortur og tvunget til seksuelt slaveri.

Det konkluderer FN i en undersøgelse.

Begge dele er kategoriseret som forbrydelser mod menneskeheden.

- Der er grund til at tro, at en bred vifte af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden bliver begået af statslige styrker og væbnede militsgrupper, skriver FN-efterforskerne i deres konklusion.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Særligt migranter bliver udset som mål, og der er omfattende beviser for, at de systematisk er blevet tortureret, skriver de.

Der også grund til at tro, at migranter tvinges til seksuelt slaveri, lyder det.

Mange af de ruter, som afrikanske migranter benytter sig af i håbet om at nå til Europa, ender i nordafrikanske Libyen.

FN fremhæver mandag, at EU-støtte til de myndigheder, der står for at håndtere flygtningestrømmen, har bidraget til forbrydelserne.

- Vi siger ikke, at EU og dets medlemmer har begået disse forbrydelser. Men pointen er, at den støtte, der er givet, har bidraget til, at de er blevet begået, skriver FN-efterforskerne ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

I FN's konklusion lyder det, at der er flere tilfælde af "tilfældige anholdelser, tortur, voldtægt, slaveri, seksuelt slaveri, henrettelse uden rettergang".

Libyen har været plaget af vold siden en revolution i 2011, hvor Muammar Gaddafi blev væltet.

En lang række militante grupper er opstået i landet.

Magten i landet er delt mellem to regeringer. Én i hovedstaden Tripoli i det vestlige Libyen og én i den østlige del af landet ledet af militærmanden Khalifa Haftar.

/ritzau/AFP