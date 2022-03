Stigende fødevarepriser som følge af krigen i Ukraine kan sende millioner verden over under sultegrænsen.

FN: Millioner risikerer at sulte på grund af krig i Ukraine

Krigen i Ukraine risikerer at sende fødevarepriser verden over i vejret, hvilket kan få konsekvenser for millioner af verdens fattigste.

Det siger David Beasley, direktør for Verdens Fødevareprogram (WFP), mandag til BBC.

Ukraine og Rusland er begge store eksportører af basale fødevarer. Tilsammen står landene for at eksportere cirka en fjerdedel af al hvede i verden og halvdelen af alle solsikkeprodukter som frø og olie.

Ukraine sælger også masser af majs globalt, men krigen i landet er allerede gået ud over landets afgrøder, hvilket har presset priserne op.

Ifølge David Beasley betyder udviklingen, at flere mennesker i verden risikerer at sulte.

- Lige når man tror, at helvede på jord ikke kan blive værre, så sker det alligevel, siger han til BBC.

Ligesom David Beasley har analytikere advaret om, at krigen kan påvirke produktionen af korn. Flere har endda forudset en fordobling af den globale pris på hvede.

Det kommer ifølge WFP-direktøren især til at gå ud over de lande, der importerer meget korn fra regionen omkring Sortehavet nær Ukraine.

- Et land som Libanon får mere eller mindre 50 procent af sit korn fra Ukraine. Yemen, Syrien, Tunesien - jeg kunne blive ved - er alle afhængige af Ukraine som brødkurv, siger Beasley.

- Så vi er gået fra en situation, hvor Ukraine var en brødkurv, til at vi nu bogstavelig talt skal dele brød ud til dem. Det er helt utroligt, hvor meget virkeligheden er vendt i modsat retning.

Ifølge David Beasley bliver situationen ikke bedre af, at antallet af folk, der risikerer at komme under sultegrænsen, de seneste fire år er steget fra 80 til 276 millioner.

Det skyldes, at der i den periode har været en "perfekt storm", som Beasley kalder det, af konflikter, klimaforandringer og coronavirus.

