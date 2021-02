FN: Mindst 41 migranter frygtes omkommet på Middelhavet

Båd med 120 om bord begyndte at tage vand ind efter 15 timer på havet.

Mindst 41 migranter frygtes at være omkommet under et forlis på Middelhavet i weekenden, siger to FN-organisationer.

Båden, der sejlede ud fra Libyen, havde sejlet i 15 timer over Middelhavet, da den begyndte at tage vand ind. Der var 120 om bord.

Otte omkom, inden et handelsskib kom fartøjet til undsætning.

- Men mange flere mistede livet under den vanskelige redningsoperation, rapporterer FN's flygtningeorgan UNHCR og migrationsorganisation IOM.

I alt omkom 41, mens 77 overlevede, hedder det.

Mindst tre børn var blandt de druknede ifølge rapporterne. Et spædbarn blev reddet, men dets mor var blandt de omkomne.

De overlevende er ført til Lampedusa i Italien.

FN-organisationerne opgør, at omkring 160 migranter og flygtninge er døde i år indtil nu i forsøg på at komme til Europa.

/ritzau/AFP