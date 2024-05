FN-mission står til at forlade Irak efter mere end 20 år

FN's Sikkerhedsråd har fredag stemt for at afslutte FN's mission i Irak i slutningen af 2025.

FN har haft en mission i landet, siden Saddam Hussein blev væltet i 2003.

Ønsket om, at FN's mission ikke skal forlænges, kommer fra den irakiske regering.

Den irakiske regering er derfor også glad for beslutningen. Regeringen mener, at det viser, at landet har oplevet udvikling og stabilitet.

En talsmand fra regeringen siger, at beslutningen markerer "fuldbyrdelsen af den politiske opbygningsproces, der blev påbegyndt i 2003, da det diktatoriske regime faldt".

FN etablerede sin mission i Irak i kølvandet på den amerikansk ledede invasion af landet, hvor landets mangeårige leder, Saddam Hussein, blev væltet.

Der er omkring 700 ansatte i FN's mission i Irak. De rådgiver blandt andet den irakiske regering om politisk dialog og om valg og reformer af sikkerhedssektoren.

Mellem 2005 til 2012 var Forsvaret blandt de militære rådgivere for missionen. I 2012 blev missionen omstruktureret, da de amerikanske soldater havde forladt Irak i slutningen af 2011.

Dermed sluttede Danmarks deltagelse.

I januar 2007 til august samme år støttede Forsvaret også missionen med et af Flyvevåbnets transportfly.

Ifølge Renad Mansour, som er seniorforsker hos den internationale tænketank Chatham House, er FN's farvel også en del af den irakiske premierministers forsøg på at vise Irak som et land, der går ind i en ny fase.

Han mener heller ikke, at missionens afslutning vil betyde, at alt FN's arbejde i Irak slutter.

Missionen vil fortsætte sit hidtidige arbejde til og med 31. december 2025.

Flere lande har i det seneste år fået FN til at forlade landet. Det er både sket i Mali sidste år.

I december besluttede FN's Sikkerhedsråd at afslutte missionen i Sudan efter lokale myndigheders ønske.

