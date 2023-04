FN: Næsten 8500 civile er bekræftet dræbt i Ukraine

Næsten 8500 civile er bekræftet dræbt i Ukraine efter Ruslands invasion af landet i februar sidste år.

Det oplyser FN's menneskerettighedskontor tirsdag. Men det frygtes, at det reelle drabstal er langt højere - med mange tusinde flere dræbte.

Der er registreret 8490 dræbte af FN's menneskerettighedskontor. Antallet af sårede er foreløbigt opgjort til 14.244 mennesker.

FN-organet har længe sagt, at de bekræftede tal kun er toppen af isbjerget, da det ikke har adgang til kampzonerne.

De fleste er blevet dræbt i territorier, der kontrolleres af den ukrainske regering, og som er under angreb fra de russiske styrker.

Dette omfatter 3927 dræbte i regionerne Donetsk og Luhansk, hvor der har været flest intense kampe.

De russiske styrker har især presset på med en offensiv i den østlige Donetsk-region, hvor adskillige større og mindre byer har været udsat for heftige bombardementer.

En undersøgelsesgruppe nedsat af FN sagde i sidste måned, at de russiske styrker havde foretaget "hensynsløse og tilfældige" angreb, hvor mange civile er dræbt.

Da russerne sidst i marts 2022 blev drevet ud af den lille by Butja og nabobyen Irpin, der ligger nær hovedstaden Kyiv, fandt ukrainerne dræbte civile med hænderne bagbundet.

Butja var besat af russiske styrker i en periode på 33 dage i begyndelsen af krigen. Tilbagetrækningen skete, fordi russerne opgav en oprindelig plan om at indtage den ukrainske hovedstad.

Under den kortvarige russiske besættelse af Butja blev over 1400 mennesker dræbt, heriblandt 37 børn. Over 175 mennesker blev fundet i massegrave og torturkamre.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde ved en mindehøjtidelighed for de dræbte den 31. marts, at Ukraine aldrig vil tilgive de russiske soldater, som stod bag påståede krigsforbrydelser i Butja.

