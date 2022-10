FN nedstemmer russisk ønske om skjult afstemning om Ukraine

Et flertal i FN's Generalforsamling har mandag afvist Ruslands ønske om at gøre en afstemning om fordømmelse af de russiske annekteringer i Ukraine hemmelig.

107 af generalforsamlingens 193 medlemmer stemte imod det russiske ønske om en hemmelig afstemning.

FN skal stemme om en resolution, der fordømmer Ruslands folkeafstemninger og forsøg på annektering i fire delvist besatte regioner i Ukraine.

Diplomater siger, at afstemningen om resolutionen sandsynligvis finder sted onsdag.

13 lande stemte for en hemmelig afstemning, mens 39 lande undlod at stemme. De resterende 34 lande stemte ikke.

Ruslands argument for, at en hemmelig afstemning er nødvendig, er, at vestlig lobbyisme gør, at "det kan blive meget svært, hvis meninger udtrykkes offentligt".

I fire ukrainske regioner, Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja, er der blevet afholdt, hvad der af Rusland betegnes som folkeafstemninger om, hvorvidt regionerne ønske at være en del af Rusland.

Rusland forsøger nu at annektere regionerne.

Ukraine og dets allierede har fordømt afstemningerne som ulovlige og udført under tvang.

/ritzau/Reuters