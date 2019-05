FN: Nordkorea krænker indbyggernes ret til et ordentligt liv

Et ineffektivt fordelingssystem og korruption rammer Nordkoreas folk, viser rapport baseret på 214 interviews.

Det nordkoreanske regime forsømmer at sikre, at dets indbyggere har adgang til helt basale fornødenheder som mad og tøj.

Det konkluderer FN's Menneskerettighedsråd (OHCHR) i en ny rapport.

Det er blandt andet et fejlslagent fordelingssystem, der har konsekvenser for det nordkoreanske folk. Derudover har regeringen forsømt at indføre tilstrækkelige reformer af landets lovgivning, lyder det.

Rapporten er baseret på 214 individuelle interviews foretaget i 2017 og 2018.

Og i rapporten er der stor fokus på det nordkoreanske fordelingssystem.

Tilbage i 1946 blev systemet indført i Nordkorea af en sovjetisk administration. Det blev videreført under Kim Il-sungs ledelse i 1957.

Formålet var at sikre, at Nordkoreas indbyggere havde adgang til basale fornødenheder. Systemet var inddelt i forskellige kategorier, der blandt andet inkluderede korn og ris, tøj samt frø og planter.

Ifølge flere rapporter fungerede systemet relativt godt i 1960'erne, 1970'erne og 1980'erne. Det skriver OHCHR i sin rapport.

I 1990'erne slog systemet dog fejl, hvilket forårsagede en katastrofal hungersnød fra 1995-1998. Det kostede op mod en million personer livet.

Fordelingssystemet er i dag fortsat ineffektivt.

- Hvis man bare følger instruktionerne fra staten, så sulter man ihjel, lyder det fra en kvindelig afhopper, der er blevet interviewet til undersøgelsen.

Derfor må borgerne anskaffe sig deres fornødenheder ved at købe dem på landets uofficielle markeder. Her er der stor mangel på regulering, og både købere og sælgere risikerer at blive anholdt og fængslet.

- Det giver statsansatte stor magt til at afpresse folk for penge og andre tjenester, fremgår det af rapporten fra FN's Menneskerettighedsråd.

- Kun dem, der er villige til at betale korrupte statsansatte, har derfor mulighed for at sigte mod et liv med ordentlig levestandard, lyder det.

Der bor godt 25 millioner indbyggere i det isolerede østasiatiske land.

/ritzau/