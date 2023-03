FN øjner gylden mulighed for at ende Yemens langvarige krig

Der er lige nu bedre muligheder end længe for at ende en af det seneste årtis mest blodige konflikter - krigen i Yemen.

Det siger FN's særlige udsending for Yemen, svenske Hans Grundberg.

Han henviser til, at Iran og Saudi-Arabien i sidste uge indgik en overraskende aftale om at genoptage de to landes diplomatiske forbindelser.

- Vi er lige nu vidner til fornyet regional diplomatisk momentum og en ændring i mulighederne og diskussionernes indhold.

- Parterne skal benytte sig af muligheden, der er blevet præsenteret som følge af dette regionale og internationale momentum og tage skridt mod en mere fredelig fremtid, siger Grundberg onsdag i FN's Sikkerhedsråd.

Den komplekse krig i Yemen har stået på i snart ti år.

Den er ofte blevet opfattet som en slags stedfortræderkrig mellem Iran og Saudi-Arabien, der strides om magten på Den Arabiske Halvø.

Iran støtter houthierne, der er krigens ene part. Krigens anden part, Yemens regering, støttes af en koalition, som Saudi-Arabien står i spidsen for.

Det er årsagen til, at sidste uges tilnærmelser mellem Iran og Saudi-Arabien giver fornyet håb for, at den langvarige krig kan ende.

Krigen har stået på siden 2014, hvor houthierne indtog Yemens hovedstad.

FN har ofte omtalt krigen som verdens værste humanitære katastrofe.

