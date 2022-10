FN og G7 fordømmer russiske missilangreb mod Ukraine

Ruslands seneste bølge af angreb på Ukraine var en krigsforbrydelse, hvis det var med overlæg, at civile var en del af målene, siger FN onsdag.

- Disse angreb kan være i strid med principperne for krigsførelse i henhold til folkeretten og internationale love, siger Ravina Shamdasani, talskvinde for FN's menneskerettighedskontor.

Samtidig har G7-landene fordømt de russiske angreb i meget stærke vendinger.

- Vi fordømmer disse angreb i de stærkest mulige vendinger og minder om, at vilkårlige angreb på uskyldige civile befolkningsgrupper er en krigsforbrydelse, hedder det i en erklæring fra de store G7-lande efter en videokonference om russernes krigsførelse i Ukraine.

G7 er et internationalt forum, der består af de store industrilande - Frankrig, Japan, Tyskland, Storbritannien, USA, Italien og Canada.

- Vi vil have præsident Putin og andre ansvarlige draget til ansvar.

I en uge med en optrapning af konflikten på flere områder advarer G7-gruppen samtidig Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, mod at gennemføre en plan om at danne en fælles styrke med russerne og mod fortsat at støtte russernes invasion.

Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger, at den russiske optrapning af krigen i Ukraine i de seneste uger er den mest alvorlige siden invasionen i februar. Stoltenberg henviser til Ruslands mobilisering af flere soldater, forsøget på annektering af nye ukrainske områder og delvise indirekte trusler om brug af atomvåben.

Han siger, at et vigtig tema på Nato's forsvarsministermøde bliver leverancer af nye luftforsvarssystemer til Ukraine.

/ritzau/AFP