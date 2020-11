FN om Yemen: Vi risikerer største hungerkatastrofe i årtier

I fraværet af handling her og nu kan millioner af liv gå tabt i Yemen, siger FN's generalsekretær.

FN's generalsekretær, António Guterres, advarer om, at det krigsramte Yemen "nu er i overhængende fare for den værste hungerkatastrofe, som verden har oplevet i årtier".

Det kan koste flere millioner mennesker livet.

- I fraværet af handling her og nu så kan millioner af liv gå tabt, konstaterer Guterres.

Yemen på Den Arabiske Halvø har i fem år været skueplads for en krig mellem Houthi-oprørere, der støttes af Iran, og regeringsstyrker, der bakkes op af Saudi-Arabien og andre arabiske lande.

Advarslen fra FN's generalsekretær kommer, mens der er oplysninger i USA om, at præsident Donald Trump overvejer at erklære houthiernes milits for en terrorgruppe.

- Det vil bestemt ikke bidrage til fremskridt i Yemen, siger en vestlig diplomat til Reuters.

Hjælpeorganisationer mener, det vil kunne lamme arbejdet med at få nødhjælp frem.

- Jeg opfordrer indtrængende alle, der har indflydelse, at handle hurtigt på disse sager for at afværge en katastrofe, og jeg anmoder enhver om at undgå at gribe til handlinger, der kan få en i forvejen svær situation til at blive endnu værre, siger Guterres.

Den øgede risiko for en hungerkatastrofe skyldes blandt andet, at der har været et brat fald i de støttebeløb, der gives til hjælpeprogrammet i Yemen. FN har i år modtaget under halvdelen af den økonomiske bistand, som organisationen behøver i Yemen.

Der bor over 28 millioner mennesker i landet. FN skønner, at 80 procent af borgerne har brug for hjælp udefra.

/ritzau/AFP