FN: Op mod 1,9 millioner er drevet på flugt i Gazastriben

Op mod 1,9 millioner mennesker er blevet fordrevet fra deres hjem i Gazastriben siden 7. oktober, hvor israelsk militær indledte en storstilet offensiv som svar på den militante palæstinensiske Hamas-bevægelses angreb mod Israel.

Det er over 85 procent af befolkningen i Gazastriben, der er på cirka 2,3 millioner.

Det skriver FN's flygtningeorganisation for palæstinensere (UNRWA) i en opdatering onsdag.

Nogle af de familier, der er flygtet for at undgå luftangreb og andre bombardementer i Gazastriben, er blevet nødt til at flygte flere gange.

Over 1,3 million af de fordrevne har søgt tilflugt i UNRWA's bygninger og områder.

Siden 7. oktober er mindst 288 af dem blevet dræbt og mindst 998 såret, mens de søgte tilflugt hos UNRWA. Det viser FN-organisationens opgørelse.

Tidligere onsdag beskrev chefen for UNRWA situationen i Gazastriben som "helvede på jord".

Han advarer om, at indbyggerne i Gazastriben "er ved at løbe tør for tid og muligheder", i takt med at israelske styrker fortsætter krigen mod Hamas.

- De står over for bombardering, afsavn og sygdom på et stadigt skrumpende område, siger UNRWA-chefen, Philippe Lazzarini, på en konference om flygtning i Genève.

Også på Vestbredden er der dårligt nyt, fremgår det af UNRWA's seneste opdatering.

Volden er taget til i år, viser tal fra FN. 271 palæstinensere er blevet dræbt af israelske sikkerhedsstyrker på Vestbredden.

Blandt de dræbte er 69 børn.

Dertil kommer otte palæstinensere, der er blevet dræbt af israelske bosættere samt to dødsofre, hvor det er uvist, om de blev dræbt af sikkerhedsstyrker eller bosættere.

Dermed er 2023 det dødeligste år for palæstinensere på Vestbredden, siden FN i 2005 begyndte at opgøre antallet af drab.

