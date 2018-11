FN opfordrer Israel og Hamas til at udvise beherskelse

Mandagens optrappede bombardementer kan undergrave arbejdet for en fredsaftale mellem Israel og Gaza.

FN's generalsekretær opfordrer Israel og Hamas til at udvise "størst mulig beherskelse".

Opfordringen fra António Guterres kommer, efter at bombardementerne mellem Israel og Gaza mandag er optrappet.

Det siger generalsekretærens talsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Han (Guterres, red.) anmoder alle parter om at udvise størst mulig beherskelse, lyder det fra talsmanden Farhan Haq.

- FN's udsendte i Israel, Nickolay Mladenov, arbejder tæt sammen med Egypten og alle involverede parter for at genskabe roen.

Israel gennemførte mandag eftermiddag omfattende luftangreb mod Gazastriben, efter at der var sendt mange raketter mod Israel fra den palæstinensiske enklave, der er kontrolleret af Hamas.

Mindst to palæstinensere blev dræbt, og tre blev såret under angrebene, oplyser de palæstinensiske sundhedsmyndigheder.

Ligeledes har en israeler mistet livet under de palæstinensiske bombardementer mod Israel.

- Eskalationen de sidste 24 timer er ekstremt farlig og uansvarlig, skriver FN's udsendte, Nickolay Mladenov, på Twitter.

- Raketterne må stoppe, beherskelse må udvises af alle, fortsætter han.

Den optrappede vold kan undergrave bestræbelser på at indgå en langsigtet fredsaftale - samt at få skabt bedre forhold for Gazas indbyggere med aftaler om lempelser af en 11 år gammel israelsk-egyptisk blokade af det forarmede område.

Et nyt forsøg på at skabe bedre forhold i Gaza støttes af Egypten og Qatar.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, afkortede et besøg i Paris og vendte hjem på grund af uroen.

Netanyahu var søndag i Paris for at deltage i markeringen af 100-årsdagen for Første Verdenskrigs afslutning.

Lederen af Hamas, Ismail Haniyeh, førte mandag an i et begravelsesoptog i Gaza , hvor de dræbte palæstinenseres kister var indsvøbt i den væbnede Hamas-fløjs flag.

/ritzau/