FN opfordrer Myanmars militær til at løslade Suu Kyi

Kina og Rusland kunne ikke acceptere en FN-resolution, der fordømmer militærkuppet i Myanmar.

FN's Sikkerhedsråd udtrykker "dyb bekymring" over kuppet i Myanmar, hvor militæret mandag morgen tog magten.

Rådet opfordrer til, at Myanmars demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi, og andre tilbageholdte omgående løslades.

Det fremgår af en fælles udtalelse fra de 15 medlemslande, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sikkerhedsrådet "understreger behovet for fortsat støtte til den demokratiske overgang i Myanmar", hedder det videre.

I det oprindelige forslag til en udtalelse, som Storbritannien fremlagde på et hasteindkaldt møde tirsdag, indgik en fordømmelse af kuppet. Men den ordlyd var Kina og Rusland imod, siger diplomatiske kilder til nyhedsbureauet AFP.

De to lande har bedt om mere tid til at finpudse udtalelsen, siger kilderne.

- Det er bedre med en kortere tekst end slet ingen tekst, siger en diplomat, der tilføjer, at forhandlingerne med Kina har været vanskelige.

Kinas regering har hidtil opfordret parterne i Myanmar til at "finde en løsning på deres uenigheder".

Det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua har beskrevet kuppet som "en større regeringsrokade".

Myanmar har stor betydning for Kina, fordi det er en del af Kinas store "Belt and Road" initiativ, der går ud på at udbygge de gamle handelsruter mellem øst og vest.

Militæret i Myanmar anholdt tidligt mandag morgen Aung San Suu Kyi og snesevis af andre folkevalgte. Også landets præsident, Win Myint, er blandt de tilbageholdte.

Der er indført undtagelsestilstand i et år.

Militæret hævder, at parlamentsvalget i november var præget af snyd. Her vandt Suu Kyis parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), 83 procent af stemmerne, mens militærets parti, USDP, kun fik syv procent.

Både observatører og Myanmars valgkommission afviser militærets påstand.

Men påstanden om valgfusk fik militæret til at gribe ind mandag morgen for at forhindre det nyvalgte parlament i at træde sammen for første gang.

Suu Kyi, der tidligere har siddet i alt 15 år i husarrest, menes nu at være tilbageholdt i sin residens i regeringsbyen, Naypyidaw.

Onsdag sagde FN's generalsekretær, António Guterres, at han vil arbejde på at mobilisere tilpas stort internationalt pres på Myanmars militær "for at sikre, at dette kup slår fejl".

/ritzau/