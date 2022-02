FN opfordrer Rusland til ikke at svigte kampen for fred

FN's generalsekretær, António Guterres, er dybt bekymret omkring krisen i Ukraine og de "øgede spekulationer" om, at en russisk invasion kan være nært forestående.

Det siger han mandag efter at have mødtes med udenrigsministrene for Rusland og Ukraine.

- Vi kan ikke engang acceptere muligheden for, at sådan en forfærdelig konfrontation kan finde sted, siger Guterres.

Han opfordrer verdens ledere til at intensivere det diplomatiske arbejde og få bragt ro over situationen.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, sagde tidligere mandag, at han har hørt, at Rusland kan invadere landet onsdag.

Regeringen i Moskva har selv antydet, at den er klar til at fortsætte samtalerne med Vesten for at deeskalere situationen, men ifølge USA har landet fortsat sin militære opbygning ved grænsen.

- Tiden er inden til at reducere spændingerne og deeskalere situationen på jorden, siger António Guterres.

- Der er ikke plads til opildnende retorik. Alle offentlige udmeldinger bør have mål om at reducere spændingerne - ikke oppiske dem.

FN's generalsekretær talte mandag med Rusland og Ukraines udenrigsministre.

Her gjorde han det klart, at FN's vedtægter kræver, at alle medlemslande "afholder sig fra at true eller bruge magt mod andre staters territorielle integritet eller politiske uafhængighed".

- At opgive diplomatiet til fordel for konfrontation er ikke bare et skridt over en linje. Det er et udspring ud over en klippe.

- Kort sagt er min opfordring til alle parter dette: Svigt ikke sagen for fred, siger Guterres.

Han understreger, at han de kommende dage fortsat vil være fuldt optaget af at få løst krisen.

Ifølge generalsekretæren har FN ingen planer om at evakuere eller flytte nogle af sine ansatte ud af Ukraine.

FN har 220 udlændinge og 1400 ukrainere ansat i landet.

/ritzau/Reuters