FN opfordrer Venezuela til at frigive fængslede kritikere

Modstandere af præsident Maduro bør løslades, siger FN's menneskerettighedschef under et besøg i Venezuela.

FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, opfordrer Venezuelas regering til at frigive fængslede systemkritikere.

Det siger hun fredag under et besøg i den venezuelanske hovedstad, Caracas. Menneskerettighedschefen har de seneste tre dage været på besøg i det kriseramte land.

- Jeg opfordrer myndighederne til at løslade alle de, der er tilbageholdt eller frataget deres frihed for at udøve deres borgerrettigheder på en fredelig måde, siger hun.

Michelle Bachelet henviser til de hundredvis af fængslede modstandere af præsident Nicolás Maduro.

Tidligere fredag sagde Maduro, at han vil tage anbefalingerne fra FN's højkommissær for menneskerettigheder "alvorligt".

- Der vil altid være forskellige kriterier i hvert eneste land, men jeg sagde til hende, at hun kan regne med, at jeg som præsident vil tage hendes forslag og anbefalinger alvorligt, sagde Maduro efter sit møde med Michelle Bachelet.

/ritzau/AFP