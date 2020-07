FN-organ frygter global opvarmning på 1,5 grader inden 2025

Det er sandsynligt, at den globale gennemsnitstemperatur når over kritisk niveau i et af de næste fem år.

Der er 20 procents sandsynlighed for, at den globale gennemsnitstemperatur i et af de næste fem år vil være 1,5 grader over det præindustrielle niveau.

Sådan lyder det i en prognose fra FN-organisationen Verdens Meteorologiske Organisation (WMO).

Ifølge WMO er det meget sandsynligt, at gennemsnitstemperaturen i årene 2020 til 2024 vil ligge på mellem 0,91 og 1,59 grader over gennemsnittet i perioden 1850 til 1900.

WMO slår samtidig fast, at de seneste fem år har været den varmeste periode, der nogensinde er registreret.

Meget tyder på, at 2020 bliver det tørreste år, der nogensinde er registreret i Sydamerika, det sydlige Afrika og Australien.

FN's eksperter er særligt bekymrede for udviklingen i Arktis. Her er der i 2020 registreret en temperaturstigning, som er dobbelt så stor som den globale gennemsnitsstigning.

- Det her studie understreger - med højt videnskabeligt belæg - den enorme udfordring, det er at leve op til målene i Parisaftalen, siger WMO's generalsekretær, Petteri Taalas.

Han henviser til klimaaftalen, der i 2015 blev underskrevet af knap 200 lande i den franske hovedstad.

Målet med aftalen var blandt andet, at den globale gennemsnitstemperatur ikke må stige med mere end 1,5 grader i forhold til det præindustrielle niveau.

En stigning i den globale gennemsnitstemperatur på over 1,5 grader kan ifølge klimaeksperter resultere i katastrofale klimaforandringer.

WMO understreger, at verden sandsynligvis ikke vil stå over for en permanent temperaturstigning på 1,5 grader i indeværende årti.

/ritzau/dpa