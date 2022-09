FN-organ opfordrer milliardærer til hjælpe med mad

- Jeg opfordrer Golf-landene og milliardærer til at hjælpe med at løse problemer med mad og forsyninger.

Direktøren for FN's Fødevareprogram (WFP), David Beasley, advarer om, at en international fødevarekrise kan blive drastisk optrappet i den kommende tid.

Han opfordrer derfor donorer - særligt Golf-staterne og milliardærer - til at give dele af deres overskud til initiativer, som kan løse forsyningsproblemer og forhindre mangel på mad næste år.

- I modsat fald vil der blive kaos over hele verden, siger Beadsley i et interview med nyhedsbureauet AP under FN's årlige generalforsamling.

WFP-chefen påpeger, at da han overtog roret for næsten seks år siden i FN-organisationen, var 80 millioner mennesker i verden truet af sult og madmangel. Klimaproblemer øgede antallet til 135 millioner og under coronapandemien blev tallet fordoblet til 276 millioner i løbet af to år.

Det var før Ruslands invasion af Ukraine i februar førte til en omfattende kriser omkring fødevarer, gødning og energi, som har presset tallet op til 345 millioner.

Beasley mener verdenssamfundet må handle nu.

– 50 millioner mennesker i 45 land står i fare for at komme til at sulte. Hvis vi ikke hjælper disse mennesker nu, så vil vi få hungersnød, sult og destabilisering af lande i en grad, som vi ikke har set før, siger han og tilføjer:

- Det vil være værre end finanskrisen i 2007 og 2008 samt Det Arabiske Forår. Vi må handle nu, siger han.

Beasley udtrykker også bekymring for en tilbagegang i verdensøkonomien og store spændinger omkring sikkerhed, som vil få lande til at give færre midler til humanitære formål.

Ifølge WFP-chefen producerer verden nu tilstrækkeligt med mad til 7,7 milliarder mennesker. 50 procent af denne produktion af fødevarer skyldes, at bønderne anvender gødning.

– Kina, verdens ledende producent af gødning, har forbudt eksport, mens Rusland, som er nummer to, slider med at få det på verdensmarkedet som følge af sanktioner og krigen i Ukraine, siger han.

Beasley henviser til, at agerbrug i Asien og i Afrika mangler gødning og derfor er i en kritisk tilstand.

/ritzau/