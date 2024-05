FN-organisation: 800.000 er flygtet fra Rafah de seneste uger

800.000 mennesker er blevet slået på flugt, efter at Israel for over halvanden uge siden påbegyndte en militæroperation på landjorden i Rafah i den sydlige del af Gaza.

Det oplyser Philippe Lazzarini, som er leder af UNRWA, FN's Organisation for Palæstinensiske Flygtninge i Mellemøsten.

- Igen er næsten halvdelen af Rafahs befolkning eller 800.000 mennesker på farten og tvunget til at flygte, efter at de israelske styrker begyndte deres militæroperation i området 6. maj, skriver han lørdag på det sociale medie X.

Israel har i mere end ti dage udført det, der af israelsk militær beskrives som en "begrænset" operation i Rafah.

Den er blevet iværksat på trods af advarsler fra det internationale samfund og ngo'er.

Rafah ligger i den sydlige del af Gazastriben ved grænsen til Egypten.

Hidtil har Rafah under krigen fungeret som et helle for palæstinensere, som er flygtet fra andre dele af Gaza.

Israel har dog fastholdt, at det er afgørende også at udføre en landoperation i Rafah, der af israelsk militær beskrives som en afgørende Hamas-højborg.

Torsdag beskrev premierminister Benjamin Netanyahu kampen om Rafah som meget vigtig, da byen for den militante palæstinensiske bevægelse Hamas fungerer "som ilttilførsel" og en mulighed for at flygte og få nye forsyninger.

Det sagde han i en meddelelse bragt af premierministerkontoret.

- Kampen i Rafah er afgørende. Det er en kamp, som afgør mange ting i dette felttog, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Trods stort internationalt fokus på Rafah har der også været hårde kampe i det nordlige Gaza den seneste tid.

Over 35.000 mennesker har ifølge sundhedsmyndighederne i Hamas-kontrollerede Gaza mistet livet som følge af Israels offensiv.

Omkring 1200 mennesker blev dræbt, da Hamas angreb Israel 7. oktober. 253 blev taget som gidsler ifølge israelske tal.

/ritzau/