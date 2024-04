FN-organisation: Israel mishandler tilbageholdte FN-ansatte

Israelske styrker har ifølge en rapport fra en FN-organisation udsat tilbageholdte FN-ansatte i Gaza for mishandling.

Blandt andet har nogle af de ansatte fået alvorlige slag og modtaget trusler.

Det skriver FN's organisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten, UNRWA, i en rapport ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Under tilbageholdelsen er de ansatte ifølge rapporten blevet udsat for tæsk, trusler om voldtægt og elektrisk stød samt mishandling, der minder om "waterboarding".

Waterboarding er en torturmetode, der føles som at drukne.

- UNRWA har fremsat officielle protester til de israelske myndigheder om den rapporterede behandling af organisationens medarbejdere, mens de var i israelsk varetægt, lyder det i rapporten.

Israel er ifølge Reuters ikke vendt tilbage med kommentar til anklagerne.

Det israelske militær har tidligere sagt, at det følger israelsk og international lov, og at de personer, de tilbageholder, har adgang til mad, vand, medicin og ordentligt tøj.

Talsperson for det amerikanske udenrigsministerium Vedant Patel har onsdag sagt, at påstandene i rapporten er "dybt bekymrende", og at Washington vil presse Israel for en fuldstændig undersøgelse af beskyldningerne. Det skriver Reuters.

I rapporten står der også, at andre personer, der er blevet tilbageholdt af israelske styrker, er blevet udsat for lignende mishandling.

Flere er ifølge UNRWA blevet tvunget til at opføre sig som dyr eller blevet urineret på. Samtidig er nogle personer også blevet nægtet vand, mad, søvn og toiletbesøg.

- De tilbageholdte er blevet truet med forlænget tilbageholdelse, kvæstelser eller drab på familiemedlemmer, hvis de ikke gav de ønskede oplysninger, lyder det i rapporten.

Siden 4. april er 1506 tilbageholdte personer fra Gaza blevet løsladt af de israelske myndigheder ifølge UNRWA.

Israel har ifølge organisationen Palestinian Prisoners Society nægtet at oplyse, hvor mange personer fra Gaza der er blevet tilbageholdt de seneste seks måneder, og hvorhenne de bliver tilbageholdt.

