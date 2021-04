FN-organisation vil levere mad til skoleelever i Venezuela

FN-organisation vil forsyne skoler i Venezuela med fødevarer. Landet befinder sig i en dyb økonomisk krise.

FN's Fødevareprogram (WFP) har indgået aftale om at forsyne skoler i Venezuela med fødevarer.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

WFP-direktør David Beasley er i disse dage i Venezuela, hvor han skal mødes med præsident Nicolas Maduro og andre officielle personer.

Den humanitære FN-organisation, som i 2020 modtog Nobels fredspris, yder fødevareassistance til folk, der er påvirket af konflikter og katastrofer.

Fødevarehjælpen fra WPF vil indledningsvist komme 185.000 skolelever til gavn. Ved udgangen af skoleåret 2022-23 er det målsætningen, at programmet skal udvides til omkring 1,5 millioner elever.

Det oplyser WFP i en meddelelse.

- Dette er første skridt mod en række ambitiøse projekter, som vil sikre fødevarehjælp til hele Venezuelas befolkning, siger præsident Maduro i en tv-tale om aftalen med WFP.

Mange børn i det engang så velstående land lider ifølge Reuters af fejlernæring. Flere hjælpeorganisationer har i lang tid lagt pres på Maduros regering for at tillade WFP at distribuere fødevarer.

Venezuela har i længere tid befundet sig i en økonomisk og politisk krise.

Landets økonomi er ramt af en tårnhøj inflation, og mangel på basisvarer som fødevarer og medicin samt hyppige strømudfald skaber utilfredshed i store dele af befolkningen og har skabt en humanitær krise.

Over fem millioner venezuelanere har ifølge det britiske medie BBC forladt landet de seneste år i håb om en bedre tilværelse.

Præsident Maduros regering og oppositionen i det sydamerikanske land er involveret i en hård kamp om magten.

Politiske modstandere af Maduro er blevet udelukket fra at stille op til valg. Nogle er desuden blevet anholdt, og andre er gået i eksil.

FN har beskyldt den socialistiske regering for bevidst at forsøge at indgyde frygt i befolkningen for at bevare magten, skriver BBC.

/ritzau/