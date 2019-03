FN: Over 1,8 millioner er berørt af orkan i Mozambique

Konsekvenser af orkanen Idai for knap to uger siden i Mozambique vokser i omfang. 1,85 millioner er ramt.

Cirka 1,85 millioner mennesker er berørt af orkanen Idai, der ramte Mozambique i forrige uge, oplyser FN's kontor for humanitære katastrofer (OCHA).

- Nogle vil være i kritiske og livstruende situationer, siger Ochas koordinator Sebastian Rhodes Stampa.

- Nogle vil ulykkeligvis have mistet deres livsgrundlag, men selv om det er en forfærdelig tragedie, så er det ikke umiddelbart livstruende, siger han fra havnebyen Beira, der blev hård ramt af orkanen.

Idai ramte 14. marts med størst kraft den centrale del af Mozambiques kyst ved havnebyen Beira. Også nabolandene Zimbabwe og Malawi blev hårdt ramt af orkanen.

Omfanget af konsekvenserne begynder næsten to uger efter at stå klar.

Idai væltede huse, styrtregn og store oversvømmelser fulgte i og omkring Beira, før orkanen slog ind i nabolandene Zimbabwe og Malawi.

Op mod 700 mennesker er omkommet i de tre lande under orkanen og det, der fulgte. Dødstallet ventes at stige. For ifølge nødhjælpsarbejdere vil der med stor sandsynlighed sprede sig alvorlige sygdomme, blandt dem malaria og kolera.

Tirsdag formiddag oplyser Unicef, at det nu er bekræftet, at der er fundet koleratilfælde i Mozambique.

Mozambique er hårdest ramt. Titusinder af hjem er ødelagt, og hundredetusinder af mennesker har været tvunget til at forlade deres huse i et område på 3000 kvadratkilometer. Det svarer til størrelsen af Luxembourg.

- Vi kan fastslå størrelsen, men vi kan ikke fastslå forholdene. Så vi vil bevæge os ud i landskabet, landsætte folk fra helikoptere for at afgøre, hvad der her og nu er brug for, siger Stampa.

