FN: Over 350.000 mennesker er dræbt i krigen i Syrien

Ti års krig i Syrien har kostet mindst 350.209 mennesker livet.

Det fastslår FN i sin første rapport i syv år om antallet af ofre for krigen i Syrien.

Reelt er dødstallet højere, lyder det fra FN's højkommissariat for menneskerettigheder.

Men de 350.209 ofre er dem, som FN har kunnet finde det fulde navn på og få oplysninger om, hvor og hvornår vedkommende blev dræbt.

- På den baggrund har vi sammensat en liste med 350.209 identificerede personer, der er blevet dræbt i konflikten i Syrien mellem marts 2011 og marts 2021, siger FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet.

Hun tilføjer, at det "helt sikkert er en for lav opgørelse af det faktiske antal drab".

De over 350.000 dødsofre, hvis identitet og dødsdag er fastslået, omfatter både civile og soldater eller væbnede oprørere.

Flere end hver syvende af dem er dræbt i regionen Aleppo.

Én ud af 13 af ofrene var en kvinde eller et barn.

Den seneste opgørelse over antallet af dræbte, som FN udgav i 2014, fastslog, at mindst 191.369 mennesker var blevet dræbt i krigen i Syrien.

FN's højkommissariat for menneskerettigheder arbejder videre med at danne et mere komplet overblik over ofrene for Syriens krig. Det kan også være med til at placere et ansvar for drabene, siger Bachelet.

/ritzau/Reuters