FN: Over 800.000 er flygtet fra Idlib siden december

I gennemsnit flygter 11.000 om dagen fra den syriske Idlib-provins. Seks ud af ti fordrevne er børn, siger FN.

Syriske styrkers offensiv i Idlib-provinsen har i løbet af de seneste to og en halv måned tvunget over 800.000 mennesker på flugt fra deres hjem.

Det viser tal fra FN torsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er et gennemsnit på knap 11.000 mennesker om dagen.

- Af de over 800.000 mennesker, der er blevet fordrevet i det nordvestlige Syrien fra 1. december til 12. februar, vurderes omkring 60 procent at være børn, meddeler Ocha, der er FN's kontor for koordination af hjælpeindsatser.

Offensiven er stadig i gang, så antallet af fordrevne ventes at stige.

De syriske regeringsstyrker har opbakning fra russiske fly, der bomber oprørsgrupper fra luften.

Idlib i det nordvestlige Syrien er det sidste større område, der er kontrolleret af oprørsgrupper.

Der boede omkring tre millioner mennesker i provinsen, inden offensiven gik i gang. Det svarer til, at næsten hver fjerde nu er fordrevet fra sit hjem.

Mange af de mennesker, der tvinges på flugt, søger mod den tyrkiske grænse. Men her er der lukket for adgang, og de fordrevne syrere er i mange tilfælde henvist til lejre i grænseområdet.

Tyrkiet huser i forvejen 3,6 millioner syriske flygtninge og siger, at landet ikke kan tage imod flere.

Tyskland gav onsdag et beløb svarende til 300 millioner kroner til støtte for flygtningene i Idlib.

Onsdag udsendte FN's Flygtningeorganisation, UNHCR, en appel om 241 millioner kroner til at tage sig af de mest akutte behov blandt de mange fordrevne.

/ritzau/