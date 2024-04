FN-råd kræver stop for våbensalg til Israel

FN's Menneskerettighedsråd kræver i en resolution vedtaget fredag, at Israel drages til ansvar for mulige krigsforbrydelser i Gaza og et stop for våbensalg til Israel.

Resolutionen, som blev vedtaget med støtte fra 28 af rådets 47 medlemsstater. Seks medlemslande stemte imod resolutionen, mens 13 undlod at stemme.

Det er første gang, at FN-organet, som er det vigtigste organ for menneskerettigheder i verdensorganisationen, har taget stilling i Gaza-konflikten. Flere end 33.000 mennesker er ifølge myndighederne i Gaza blevet dræbt under krigen.

USA har tidligere kritiseret FN's Menneskerettighedsråd for at være præget af partiskhed mod Israel, mens rådet samtidig har indlemmet andre stater, der overtræder menneskerettighederne.

Tyskland siger i en erklæring til Israel fredag, at "der ikke må komme flere undskyldninger for udsættelser af nødhjælp til Gaza." Det skriver AFP.

/ritzau/Reuters