FN-råd vedtager resolution mod religiøst had efter koranafbrænding

FN's Menneskerettighedsråd har onsdag stemt for en omstridt resolution om religiøst had i kølvandet på koranafbrændinger i Sverige.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Resolutionen, som er bragt for rådet på pakistansk initiativ, opfordrer lande til at gennemgå lovgivning, som kan "hindre forebyggelsen og retsforfølgelsen" af "religiøst had".

Den lægger også op til, at FN's menneskerettighedschef, østrigeren Volker Türk, skal offentliggøre en rapport om emnet.

EU og USA var imod resolutionen. Begge har givet udtryk for, at den er i strid med deres syn på menneskerettigheder og ytringsfrihed.

28 lande stemte for, 12 stemte imod, og 7 lande afstod fra at stemme.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT nævner resolutionen ikke specifikt Sverige, men "visse europæiske lande".

Dens titel kan omtrent oversættes til "Mod religiøst motiveret had, der er en tilskyndelse til diskrimination, fjendtlighed eller vold".

Den 28. juni brændte en svensk-irakisk mand en koran af i Stockholm.

Det udløste demonstrationer i blandt andet Pakistan, hvor det svenske flag blev brændt af. Også på diplomatisk niveau har flere lande reageret.

Michele Taylor, USA's permanente repræsentant ved rådet, ærgrer sig ifølge nyhedsbureauet Reuters over resultatet af afstemningen. Hun siger, at de amerikanske bekymringer ikke "blev taget seriøst".

- Jeg mener, at vi med lidt mere tid og åbne diskussioner kunne have fundet en vej frem med denne resolution, siger hun.

Det var på vegne af Organisationen for Islamisk Samarbejde, OIC, at Pakistan havde bragt resolutionen for rådet.

Ifølge Reuters anses resultatet for at være "et stort nederlag for vestlige lande" på et tidspunkt, hvor OIC, der har hovedkvarter i Saudi-Arabien, har hidtil uset indflydelse på rådet.

