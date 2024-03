FN-rapport: 2,2 milliarder mennesker er foruden rent vand

På globalt plan er der 2,2 milliarder mennesker, som ikke har adgang til rent drikkevand. Samtidig er der 3,5 milliarder, som ikke har adgang til sanitære forhold.

Det skriver nyhedsbureauet dpa på baggrund af en rapport fra FN's organisation for uddannelse, videnskab og kultur (Unesco).

Den er blevet udgivet fredag, som Unesco markerer som Verdens Vanddag.

En ud af to personer i verden lider i løbet af et år i flere måneder under en mangel på vand, siger Unescos generaldirektør, Audrey Azoulay ifølge nyhedsbureau dpa.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og i nogle dele af verden, er manglen på vand blevet reglen fremfor undtagelsen, siger hun i en udtalelse.

- Vi kender konsekvensen af en sådan situation: vandmangel øger ikke bare de geopolitiske spændinger, men udgør også en trussel for de basale rettigheder som helhed, eksempelvis ved at underminere piger og kvinders position.

I rapporten anslås det, at det ville koste omkring 114 milliarder dollar - omkring 784 milliarder kroner - om året, at sikre adgang til rent drikkevand, sanitære forhold og hygiejne for 140 lande i kategorierne lav- og middelindkomst.

Ifølge Audrey Azoulay er adgangen til vand og bevaringen af vandressourcer "kerneudfordringer" for verdens samfund.

/ritzau/