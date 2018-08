FN-rapport: Generaler i Myanmar bør anklages for folkemord

Facebook fjerner militære topfolk i Myanmar fra det sociale medie for at hindre dem i at sprede had.

Myanmars hærchef og andre ledere i hæren bør retsforfølges for folkemord på de muslimske rohingyaer.

Det skriver FN i en rapport. Den er fremlagt på et pressemøde mandag i den schweiziske by Genève.

Samtidig oplyser Facebook, at det har slettet hærchefen og andre militære topfolks profiler på det sociale medie.

Cirka 700.000 rohingyaer er flygtet fra Myanmars vestlige delstat Rakhine til Bangladesh, siden hæren i august sidste år indledte en brutal forfølgelse af det muslimske mindretal.

Der har været mange beretninger om ildspåsættelser, drab og massevoldtægter.

Der rettes også skarp kritik mod Myanmars civile leder, Aung San Suu Kyi, der tidligere har modtaget Nobels fredspris.

Hun har "ikke brugt sin etablerede position som leder af regeringen eller sin moralske autoritet til at dæmme op for eller forhindre de løbende begivenheder".

Det er en gruppe eksperter, som på vegne af FN har undersøgt, hvad der er sket med rohingyaerne i Myanmar.

- Topgeneraler anført af hærchefen, Min Aung Hlaing, bør efterforskes og retsforfølges for folkemord i den vestlige delstat Rakhine, skriver de i rapporten.

De bør også tiltaltes for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser i delstaterne Kachin og Shan, hedder det videre.

Kort efter at FN har præsenteret sin rapport, meddeler Facebook, at Myanmars hærchef har fået fjernet sin profil fra det sociale medie. Det samme er overgået flere andre militære topfolk.

- Vi nedlægger forbud mod 20 burmesiske enkeltpersoner. Blandt dem general Min Aung Hiang, chefen for de væbnede styrker, skriver Facebook.

De fjernes fra Facebook for at forhindre dem i "at fremme de etniske og religiøse spændinger yderligere".

- Anklagen om folkemord i Myanmar er så alvorlig, at det kan FN's Sikkerhedsråd ikke sidde overhørig, mener Trine Christensen, der er generalsekretær for Amnesty International i Danmark.

Myanmar er et overvejende buddhistisk land.

