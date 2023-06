FN-rapport: Globale kriser udnyttes til produktion af narkotika

Billig, nem og hurtig produktion af syntetisk narkotika har transformeret markedet for ulovlige stoffer over hele verden, og det medfører "dødbringende resultater", lyder det fra FN søndag.

Flere mennesker kæmper med stofmisbrug, mens kriminelle fortsætter med at udnytte konflikter og globale kriser til at udvide produktionen af ulovlige rusmidler.

Det er blandt konklusionerne i en årlig rapport fra FN's kontor for narkotika og kriminalitet, UNODC.

- Fentanyl har drastisk ændret opioidmarkedet i Nordamerika, siger UNODC i en udtalelse i forbindelse med rapportens udgivelse.

I størstedelen af 90.000 opioidrelaterede dødsfald i Nordamerika alene i 2021 var fentanyl involveret.

Fentanyl er et kraftigt syntetisk opiod, som minder om det smertestillende middel morfin, men er mellem 50 og 100 gange mere potent.

Desuden er der ifølge rapporten tegn på, at krigen i Ukraine "kan udløse en udvidelse i fremstillingen og smuglingen af syntetisk narkotika på grund af den allerede eksisterende viden og det store marked, der udvikler sig i regionen", lyder det i rapporten.

I Afghanistan forventes det, at produktionen af opioider vil falde på grund af et landsdækkende forbud mod at dyrke opiumvalmuer. Det ventes at kunne udløse "et skifte mod fremstilling af syntetisk narkotika".

Regionen er allerede en af de største fremstillere af methamfetamin, som er den mest dominerende form for syntetisk narkotika i verden.

- Vi er nødt til at optrappe vores respons på smuglernetværk, der udnytter konflikter og globale kriser til at udvide kultivering og produktion af ulovlig narkotika - især syntetiske stoffer, siger Ghada Waly, der er direktør i UNODC.

Området omkring Amazonas er særlig hårdt ramt af en blomstrende kokainindustri, hvor smuglingen "accelerer kriminalitet og miljømæssig ødelæggelse". Det sker blandt andet ved ulovlig skovdrift, minearbejde og smugling af vilde dyr.

296 millioner mennesker på globalt plan brugte stoffer i 2021. Det er en stigning på 23 procent over det seneste årti, lyder det i rapporten.

Samtidig er antallet af personer, der har et misbrug, røget på himmelflugt. 39,5 millioner mennesker verden over har et misbrug, hvilket er en stigning på 45 procent over de seneste ti år.

Kun en ud af fem af dem modtog behandling i 2021.

