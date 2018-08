FN-rapport: Nordkorea har ikke indstillet atomprogram

Fortrolig rapport viser, at Nordkorea på flere måder forsøger at sno sig uden om FN's økonomiske skruestik.

Nordkorea har ikke indstillet sit atom- og missilprogram, viser en fortrolig FN-rapport ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Desuden forsøger styret i Pyongyang på flere måder at komme uden om de mange sanktioner, som FN har pålagt landet for at svække Nordkoreas økonomi.

Blandt andet ved fortsat at eksportere kul, jern, tekstiler, fisk og skaldyr samt mange andre ting, som sikrer Nordkorea millioner af dollar i indtægter.

Rapporten er udarbejdet af uafhængige eksperter, som overvåger sanktionerne.

/ritzau/