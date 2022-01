FN-rapport: Taliban har dræbt soldater og regeringsansatte

Siden Taliban tog magten i Afghanistan, menes gruppen at have dræbt folk, der samarbejdede med Nato-soldater.

Taliban og gruppens allierede i Afghanistan menes at have dræbt adskillige soldater og politifolk samt tidligere embedsmænd og afghanere, der har arbejdet sammen med de udenlandske styrker i landet.

Det fremgår af en FN-rapport, som nyhedsbureauet Reuters har set.

Drabene er begået, efter at USA og dets allierede trak sig helt ud af Afghanistan.

Taliban-bevægelsen tog magten i august sidste år.

FN's mission "modtager fortsat troværdige beskyldninger om drab, tvungne forsvindinger og andre overgreb" mod blandt andre tidligere regeringsansatte, sikkerhedsstyrker og tolke, står der i rapporten.

Det sker på trods af, at Taliban i august lovede, at der ikke ville blive taget hævn eller begået drab på disse grupper.

FN-missionen i Afghanistan betragter det som troværdigt, at over 100 personer, der tilhører en af de nævnte grupper, er blevet dræbt siden talibanernes magtovertagelse den 15. august 2021.

Over to tredjedele af ofrene er angiveligt blevet dræbt af Taliban eller deres allierede, fremgår det af rapporten.

Der er også meldinger om, at mindst 50 mennesker, der var mistænkt for at tilhøre den lokale gren af Islamisk Stat, er blevet dræbt.

FN kritiserer også Talibans behandling af hjælpearbejdere og journalister, der bliver udsat for "angreb, pres, chikane, vilkårlige anholdelser, mishandling og drab".

Rapporten tegner samtidig et billede af de markant forværrede levevilkår, som millioner af afghanere har levet under siden da.

- Et helt komplekst socialt og økonomisk system er ved at lukke ned, siger FN's generalsekretær, Antonio Guterres.

Der har lydt flere advarsler om en alvorlig humanitær situation, efter at mange lande har lukket for den økonomiske hjælp til det Taliban-styrede Afghanistan.

/ritzau/Reuters