FN rejser milliarder til at forebygge sult på Afrikas Horn

En FN-støttet konference har onsdag rejst 2,4 milliarder dollar, der skal forebygge hungersnød på Afrikas Horn.

Afrikas Horn kæmper med den værste tørke i årtier, mens de globale temperaturer også stiger.

2,4 milliarder dollar svarer til omkring 16,6 milliarder kroner.

Pengene kommer til at gå til livsvigtig hjælp til tæt på 32 millioner mennesker i Etiopien, Kenya og Somalia. Det udtaler FN's humanitære kontor (OCHA).

- En sultkatastrofe er blevet forhindret, delvist takket være den store indsats fra lokalsamfund, humanitære organisationer og myndigheder samt støtten fra vores donorer, lyder det fra OCHA.

Den sum, der er blevet rejst, er dog betydeligt mindre end de syv milliarder dollar, som FN siger, der behøves for at sørge for hjælp til de mennesker, der er ramt af tørke og konflikt i regionen.

- Nødsituationen er langtfra overstået, og der er behov for flere ressourcer for at forhindre, at vi vender tilbage til det værst tænkelige scenarie, lyder det fra OCHA.

Siden slutningen af 2020 har landene på Afrikas Horn - Djibouti, Etiopien, Eritrea, Kenya, Somalia, Sudan og Sydsudan - lidt under den værste tørke i regionen i 40 år.

Mere end 23,5 millioner mennesker lever med et højt niveau af fødevareusikkerhed i Etiopien, Kenya og Somalia ifølge OCHA.

Alene i Somalia, der også kæmper med et islamistisk oprør, er 3,8 millioner fordrevet fra deres hjem på grund af konflikt, tørke eller oversvømmelse.

6,7 millioner mennesker i landet har svært ved at finde mad, viser tal fra FN og Norges flygtningeråd.

Mere end en halv million børn er alvorligt underernærede.

Tørken på Afrikas Horn ville ikke være en realitet, hvis det ikke var for effekten af udledningen af drivhusgasser, siger forskergruppen World Weather Attribution (WWA).

/ritzau/AFP