FN: Rusland har henrettet 77 tilfældige civile under krigen

Rusland har i løbet af krigen henrettet 77 civile personer, der har været tilbageholdt uden nogen nærmere forklaring.

Det fremgår af en rapport, som FN har udgivet tirsdag.

- Vi har dokumenteret, at 77 civile er blevet henrettet, efter at de har været udsat for vilkårlige anholdelser af Rusland, siger Matilda Bogner, der står i spidsen for FN's menneskerettighedsmission i Ukraine.

Der er angiveligt tale om 72 mænd og 5 kvinder. Yderligere to mænd er døde efter at være blevet udsat for tortur og blevet nægtet lægehjælp.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Ruslands væbnede styrker, retshåndhævelsen og fængslerne har deltaget i udbredt tortur og mishandling af civile fanger.

- Mange af dem, vi har interviewet, siger, at de er blevet tortureret og mishandlet og i nogle tilfælde udsat for seksuel vold, siger Matilda Bogner.

Rapporten har dokumenteret i alt 864 vilkårlige anholdelser af civile. Det vil sige anholdelser, som der ofte ikke er nogen forklaring på.

FN's rapport er baseret på 1136 interviews med ofre, vidner og andre.

Det er også blevet dokumenteret, at ukrainske sikkerhedsstyrker har foretaget 75 vilkårlige anholdelser.

- Vi har dokumenteret, at over halvdelen af dem, der er blevet anholdt vilkårligt, har været udsat for tortur eller mishandling af ukrainske sikkerhedsstyrker.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er sket, mens folk er blevet afhørt - typisk lige umiddelbart efter anholdelsen, siger Matilda Bogner.

Der er ikke blevet dokumenteret nogen henrettelser mod civile foretaget af de ukrainske styrker.

Det er stort set umuligt at vurdere, hvor mange mennesker - både civile og soldater - der har mistet livet under krigen i Ukraine.

Både Rusland og Ukraine oplyser sjældent dødstal, og de er ofte modstridende.

/ritzau/