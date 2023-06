Rusland afviser FN-tilbud om hjælp til ofre for oversvømmelser

Rusland afviser anmodninger fra FN om humanitær hjælp til ofrene for oversvømmelserne i russisk-besatte områder efter dæmningskollapset i Nova Kakhovka.

Sådan lød det søndag i en udtalelse fra FN's humanitære koordinator for Ukraine, Denise Brown.

- Vi opfordrer de russiske myndigheder til at handle i overensstemmelse med deres forpligtelser under international humanitær lov. Hjælp til folk, der har brug for det, må ikke blive nægtet, lød det.

Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at stå bag dæmningens kollaps tidligere i juni.

Et hold bestående af internationale juridiske eksperter, der bistår ukrainske anklageres undersøgelse af hændelsen, sagde fredag, at ødelæggelsen af dæmningen "højst sandsynligt" skyldes sprængstoffer plantet af russerne.

Dæmningens ødelæggelse har sendt oversvømmelser ud over store dele af regionen Kherson og det sydlige Ukraine, som til dels er annekteret af Rusland.

Ifølge den ukrainske indenrigsminister, Ihor Klymenko, er 17 døde efter dæmningens ødelæggelse. 31 er stadig savnet, mens 900 hjem er under vand, og flere end 3600 personer er blevet evakueret.

Dele af Kherson-regionen, der blev indtaget af russerne i invasionens første dage i februar 2022, er fortsat under Ruslands kontrol.

Andrej Aleksejenko, formand for den russisk-indsatte administration i den del af Kherson, som Rusland kontrollerer, skriver på beskedtjenesten Telegram, at i alt 29 personer er døde i forbindelse med kollapset.

Ukraine har gentagne gange anklaget Rusland for ikke at evakuere borgerne i de russisk-besatte områder eller forsyne dem med basal nødhjælp.

Samtidig har Ukraine noteret mindst én hændelse af russisk bombardement af personer, der var ved at blive evakueret, hvor tre døde.

/ritzau/Reuters